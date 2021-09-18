/650752/خاص-خالد-الطوخي-رئيس-مجلس-أمناء-جامعة-مصر-يتبرع-بـ-10-مليون-جنية-لدعم-نادي-الزمالك

علم موقع دوت الخليج أن خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تبرع بمبلغ 10 مليون جنية لنادي الزمالك، دعما له خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومنذ بداية حملة التبرع لنادي الزمالك، كان قد تبرع خالد الطوخي بمبلغ 5 مليون جنية كدفعة معنوية لنادي الزمالك وتسديد مستحقات اللاعبين.

وتم التبرع أيضا منذ أيام بمبلغ 5 مليون جنية آخري لنادي الزمالك، من أجل توفير الدعم الكامل لنادي الزمالك.

ويعتبر خالد الطوخي من أهم الداعمين لنادي الزمالك دائما، ولا يتأخر عن دعم الفريق.

بهذا يكون ذلك الأمر ردا على تصريحات حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والذي أكد أنه لا توجد أي مبالغ مالية جاءت من محبي نادي الزمالك.

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

خالد الطوخي يتبرع لنادي الزمالك

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن النادي خلال عهد مرتضى منصور يعيش على أمور المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" نادي الزمالك بدون موارد مالية حاليا، والمحلات التي تتواجد على سور نادي الزمالك لا تدفع الإيجار، وغير متوفر أي موارد مالية للنادي حاليا والأمور صعبة للغاية".