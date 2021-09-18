/650754/طفل-يذبح-شقيقة-الأصغر-في-الهرم-بسبب-لعبة

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طفل يذبح شقيقة الأصغر في الهرم

انتداب الطب الشرعي

وامرت جهات التحقيق في الواقعة المأساوية التي هزت منطقة الهرم، بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة، وكشفت مصادر أن تحريات المباحث أفادت بأن سبب الخلاف بين الطفلين الشقيقين، على اللعب هو سبب الجريمة.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لطفل 4 سنوات، وأن المجني عليه كان يلهو مع شقيقة صاحب الـ 6 سنوات وحدث بينهما خلافا علي اللعب ما دفع الطفل المتهم من ضرب شقيقة بسكين، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم في الواقعة، وأفد مصدر أمني بأنه تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

وفي سياق اخر نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، في السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى مدينة بورفؤاد.

تفاصيل الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ بعدد من سيارات الإطفاء بإدارة ، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الاسعاف و طوارئ الغاز إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ الى مديرية امن بورسعيد بإندلاع الحريق بالشقة وتمت السيطرة عليه قبل امتداد ألسنة اللهب الى الشقق السكنية المجاورة لها، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر فى الارواح، و لكن يوجد خسائر مادية كبيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، وتحرير المحضر اللازم ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على غموض الحادث ومعرفة السبب وراء نشوب الحريق.