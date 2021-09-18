« نزيف على الأسفلت »..مصرع وإصابة 7 أشخاص في حوادث مختلفة في المعادي وطنطا وأعلي محور 23يوليو

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شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها« انتحار شاب في محطة المعادي وحادث انقلاب سيارة ملاكي في طنطا وتفاصيل مصرع طفلة وإصابة 4 أخرين في حادث بمحور 26 يوليو والسيطرة على حريق هائل داخل شقة في بورسعيد».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم السبت

«تحت عجلات مترو الأنفاق».. انتحار شاب في محطة المعادي

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن قيام شاب فى مقتبل العمر ومجهول الهوية بإلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق محطة حدائق المعادي بالخط الأول«المرج - حلوان» فى الاتجاه القادم من محطة المرج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، إنه فور وصول القطار إلى محطة حدائق المعادي فوجئ قائد القطار بتحرك الشاب ناحية حافة الرصيف، مما تسبب فى سقوطه فى المنطقة بين الرصيف والقطار ولقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار.

«وقعت في ترعة» حادث انقلاب سيارة ملاكي في طنطا

شهد طريق كفر الزيات طنطا بمحافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز طنطا ،مما أدى إلى إصابة سائق السيارة،وعلى الفور تم الدفع بسيارة أسعاف في محيط الحادث.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بطريق كفر الزيات طنطا بنطاق قرية شبرا النملة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لموقع الحادث وأتضح إصابة سائق السيارة ويدعي «محمد ع ح س» صيدلي وتم نقله للمستشفي لاسعافة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

« تلف في إطار سيارة ملاكي».. تفاصيل مصرع طفلة وإصابة 4 أخرين في حادث بمحور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة شرطة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما جرى معاينة مكان الحادث ورفع آثاره لتسيير الحركة المرورية.

وكان تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مستشفى السلام بالمهندسين، يفيد باستقبالها عائلة مكونة من 3 أفراد مصابين بإصابات خطيرة واستقبال جثة الطفلة «زينة. ا»، تبلغ من العمر الـ 3 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس، و على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل داخل شقة في بورسعيد

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، في السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى مدينة بورفؤاد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ بعدد من سيارات الإطفاء بإدارة ، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الاسعاف و طوارئ الغاز إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ الى مديرية امن بورسعيد بإندلاع الحريق بالشقة وتمت السيطرة عليه قبل امتداد ألسنة اللهب الى الشقق السكنية المجاورة لها، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر فى الارواح، و لكن يوجد خسائر مادية كبيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، وتحرير المحضر اللازم ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على غموض الحادث ومعرفة السبب وراء نشوب الحريق.