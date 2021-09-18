«بوست» يقود مواطن تحدث كذبًا عن الاتجار بالأطفال لـ«قبضة مباحث البحيرة»

/650757/بوست-يقود-مواطن-تحدث-كذبا-عن-الاتجار-بالأطفال-لـقبضة-مباحث-البحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات منشور على التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، تضمن الادعاء بقيام عدد من الأشخاص بخطف الأطفال والإتجار فى الأعضاء البشرية.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاتجار في الأعضاء البشرية
ملابسات منشور على «فيسبوك» بخطف الأطفال
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض المنشور الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، تضمن الادعاء بقيام عدد من الأشخاص بخطف الأطفال والإتجار فى الأعضاء البشرية، وأن أحدهم مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدم صحة ما جاء بالمنشور المشار إليه، كما أمكن تحديد القائم على نشر هذا المنشور) وأتضح أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة).
القبض على المتهم
وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض عليه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، إعترف المتهم بنشر ذلك المنشور على التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب إهتمامهم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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