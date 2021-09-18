/650758/ليفربول-يحقق-الفوز-علي-كريستال-بالاس-بثلاثية-نظيفة-ويتصدر-جدول-الدوري

انتهت مباراة ليفربول أمام فريق كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسحيل الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول، خلال مباراة كريستال بالاس.

وجاءت تشكيل ليفربول كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، فان دايك، تيسميكاس

خط الوسط: هندرسون، ألكانتارا، فابينيو

خط الهجوم: ماني، جوتا، صلاح

القنوات الناقلة

شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر وحصري beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.