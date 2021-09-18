التنسيقية تصنع التاريخ .. أمجاد متواصلة للكيان الوطني للارتقاء بالملفات الداخلية والخارجية

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تحافظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وتيرة متسارعة ومكثفة من الأداء البرلماني الفائق، على مستويات خدمية ورقابية، وعلى صعيد التمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية الكبرى، وهو الأمر الذي يضطلع به فرسانها دون كلل أو ملل.

يرصد دوت الخليج الجهود الفائقة التي يبذلها قيادات وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي شملت لقاءات مع وزراء في الحكومة، والتعليق على اليوم الدولي للمساواة في الأجور، والمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية في روسيا، وغيرها من مجالات التفاعل مع الشأن العام في الداخل والخارج.

الواجهة المشرفة

تملك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد كبير من القيادات التي بإمكانها أن تمثل واجهة مشرفة للبرلمان المصري، خاصة حينما يتعلق الأمر بفعالية دولية كبرى، حيث يشارك النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن أعضاء الوفد الرسمي لمجلس الشيوخ المصري في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية.

وتجري الانتخابات من يوم ١٧ إلى ١٩ سبتمبر، وسيقوم الوفد بعقد عدة لقاءات مع نائب رئيس الدوما الروسي، ومسئولي الإشراف على الانتخابات، كما سيزور الوفد عددًا من اللجان الانتخابية، ومراكز الاقتراع وغرف عمليات إدارة الانتخابات.

ويتضمن وفد مجلس الشيوخ المصري النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، والنائبة نيفين جورج عضو مجلس الشيوخ، وكان في استقبال الوفد المصري السفير ايهاب نصر سفير مصر في جمهورية روسيا الاتحادية .

قطاع التعليم

لطالما أظهر قيادات وفرسان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إهتماما فائقا بصياغة المستقبل، اعتمادا على ترقية التعليم، وفي هذا الخصوص التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعددًا من أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصرى وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، وتبادل الروئ والأفكار التي تخدم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى دورهم البناء في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.

وقد دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء التنسيقية حول عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها: التنسيق الإلكتروني الجديد لمنظومة الجامعات المصرية، وملف البعثات والتمثيل الثقافي، وآليات جذب الطلاب الوافدين من خلال مبادرة "ادرس في مصر".

وقد شارك فى فعاليات اللقاء من أعضاء مجلس النواب: أميرة العادلى، أحمد فتحي، أميرة صابر، ومن نواب مجلس الشيوخ: راجية الفقي، ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، د. السيد أبو فرحة، د. محمد سالم، د. أحمد سراج، أ. أحمد البشبيشي.

يوم الفلاح

تدرك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية مكونات المجتمع المصري، وفي القلب منها تولي أهمية كبرى للفلاح المصري، حيث أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقريرا بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح ، جاء فيه أن الشعب المصرى يحتفل يوم التاسع من سبتمبر بعيد الفلاح المصري، والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 الذي أعاد للفلاح المصري كرامته، مضيفا أن هذا اليوم يعد تكريمًا لجهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير في الاقتصاد المصري، وعرفاناً بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الدولة تعمل علي إعادة إحياء الريف المصري عبر إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 250 مليار جنيه، وتستهدف مشروعات التوسع الأفقي أكثر من 2 مليون فدان، مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 105 ملايين فدان.

المساواة في الأجور

لايمكن أن تفوت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أي من الأيام التي تشير إلى مناسبات هامة وترتبط بحياة المواطنين المباشرة، حيث أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو، بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجور.

وأوضحت التنسيقية، أن اليوم الدولي للمساواة في الأجور ١٨ سبتمبر، يمثل جهودًا طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر ويعكس التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان والعمل ضد جميع أشكال التمييز، حيث تقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة ٣٢٪ على مستوي العالم، لهذا لا تزال عمليات تمكين النساء متراجعة عالميًا بسبب عوامل مثل الفقر وعدم المساواة.

وأضافت التنسيقية، «تستهدف التنمية المستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وفي مصر تمكنت المرأة بتوجيهات رئاسية مستمرة من الحصول علي حقوق عديدة، فقد جري تمكين المرأة سياسياً في مجلس الوزراء ومقاعد البرلمان بنسبة ٢٥٪، وأصبح للمرأة حق التعيين في النيابة ومجلس الدولة لأول مرة من ٧٢ سنة. تحصل المرأة علي اهتمام رئاسي غير مسبوق خاصة في المبادرات الصحية وأصحبت فرص العمل وتمويل المشروعات الصغيرة متاحة للمرأة مثل الرجل».

التعاون الدولي

تبرهن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أنها تملك قيادات تجيد الاشتباك مع الواقع المحلي من جهة، وأيضا التفاعل مع الملفات الخارجية الحساسة من جهة أخرى، حيث أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقريرا عن يوم التعاون بين دول الجنوب.

وقد ورد فيه أنه وقع اختيار الأمم المتحدة على يوم 12 سبتمبر للاحتفال بيوم التعاون بين دول الجنوب وأنه يواكب ذكرى اعتماد خطة التعاون التقنى بين البلدان النامية عام 1987، مشيرا إلى أن التعاون بين دول الجنوب مظهر للتضامن بين الشعوب ويساهم فى رفاههم الوطنى ويحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف التقرير أنه فى السنوات الأخيرة ساهمت دول الجنوب فى أكثر من نصف النمو العالمى، وأصبحت التجارة بين دول الجنوب تمثل أكثر من ربع إجمالى التجارة العالمية، وتمثل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من الجنوب ثلث التدفقات العالمية، لافتة إلى أن التعاون بين دول الجنوب أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضي.