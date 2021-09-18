«أداء التنسيقية كان متفرد وسيكون بطموح أكبر فى دور الانعقاد الثانى».. ندوة النائب طارق الخولى بموقع دوت الخليج كاملة «فيديو»

/650760/أداء-التنسيقية-كان-متفرد-وسيكون-بطموح-أكبر-فى-دور-الانعقاد-الثانى-ندوة-النائب-طارق-الخولى-بموقع-تحيا-مصر-كاملة-فيديو

حل النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق النقاش والحوار حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالمساعدات الأمريكية.

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