/650766/وزارة-العدل-تشكر-الداخلية-على-سرعة-الانتقال-والمهنية-في-واقعة-المنيا

ووجهت وزارة العدل، اليوم السبت، الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية، في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.

كانت تلقت وزارة العدل خلال الساعات الأولى صباح اليوم ، إخطارا من رئيس الأمن بمجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات داخل المبنى بالكامل، وعلى الفور أمر وزير العدل المستشار عمر مروان، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل منشورات بوجود متفجرات داخل مبنى محاكم المنيا

وأكدت وزارة العدل، في بيان لها اليوم السبت، أنه على الفور تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وأمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

خبراء المفرقعات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وأتضح سلبية البلاغ، ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات داخل المجمع.

بعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا، انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم مرة أخرى لطبيعتها، وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين.