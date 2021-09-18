/650767/بدء-الموجة-الرابعة-والتشديد-على-الاجراءات-الاحترازية-وحسام-محمد-يتغلف-على-الإدمان-ويفوز-ببطولة-الكيك-بوكس

أعلن مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر على موعد من دخولها للموجة الرابعة من كورونا، ناصحًا المواطنين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

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بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأكد فى تصريحات صحفية، المستشار محمد عوض تاج الدين، على توجيه الرئيس السيسي بشأن تطعيم جميع الكوادر الموجودة بالجامعات سواء العاملين، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الطلاب، وذلك للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، سبق أن أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249082 حتى اليوم.

دوت الخليج

متعافي منا الإدمان يحقق بطولة الكيك بوكس

هذا وفى سياق آخر، حقق حسام محمد حسين، أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة "الكيك بوكس"؟

قصة حسام بدأت مع إقباله على تعاطي المواد المخدرة وهو فى عامه العشرين، حيث أدمن مواد شديدة الخطورة وهو ما أثر على صحته الشخصية بالسلب، ورغم محاولاته فى التوقف عن تناولها إلا أنها بائت بالفشل.

ونتيجة نصيحة أحد الأصدقاء قام حسام بالتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعلى الفور جرى توجيه لمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا.

حسام محمد يحقق الإنجاز

ولمده 45 يومًا مليئة بالعزيمة والإصرار، تمكن حسام محمد حسين من العلاج وتخلص جسده تمامًا من السموم التى كانت بداخله، لتبدأ بعدها رحلة من الإصرار فى رياضته المفضية.

وخلال أيام العلاج بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تمكن حسام من إعادة ثقته بنفسه، حيث عزم على أن يكون تأهيله بدنيا ورياضيا هى أولى مهامه، حتى أصبح لديه هدف وهو المشاركة في بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة " الكيك بوكس ".

وبواسطة أجهزة رياضية مختلفة موجودة فى مركز العزيمة، عمل على تأهيله بدنيًا للدخول ضمن بطولة الجمهورية فى الكيك بوكس، وحصل أيضًا على دورة تدريبة في الاتحاد المصري للكونغ فو وحاليا مدرب بأحد النوادي بمحافظة المنيا.