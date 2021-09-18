/650768/بشكل-نهائي-لو-ما-ركبتش-الملصق-الإلكتروني-هتتحبس-وتدفع-غرامة

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني

«الداخلية»: بدء تطبيق الإجراءات القانونية على غير واضعي الملصق الإلكتروني السبت

وبدأت أكمنة المرور خلال الساعات الأولى صباح اليوم، البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بتعديلات قانون المرور الجديدة

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

جدير بالذكر ان وزارة الداخلية قد أصدرت بيان لها قالت فيه :«حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكترونى) وتسلم الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط». وأضافت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».