مجلس النواب البحرينى: زيارة عاهل البلاد لمصر تؤكد اعتزاز المنامة بمواقف مصر

جدة - نرمين السيد - أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس النواب البحرينى، أن زيارة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مصر تمثل حدثًا تاريخيًا مهما تجدد من خلاله المملكة اعتزازها بالمواقف التاريخية المشرفة لمصر وتؤكد على الدور المصرى المحورى ‏كركيزة لأمن واستقرار المنطقة، بكونها الحصن المنيع للأمة العربية والإسلامية، مشيرة إلى ما تحمله الزيارة من "دلالات قوية على متانة العلاقات والحرص المشترك على مواصلة التعاون، ومواصلة التشاور والتنسيق المستمر تجاه قضايا وأزمات المنطقة.





وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السيسى البوعينين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن الزيارة جاءت للتأكيد من الإيمان العميق والمتجذر بأن أمن البحرين والخليج العربى جزء لايتجزأ من أمن مصر القومى، ولتعزز مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية ‏بين قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، مبينا أن الزيارة تأتى فى ظل ما تشهده المنطقة من تطورات مهمة للبلدين كما أنها امتداد لزيارات عدة قام بها العاهل البحرينى إلى مصر خلال السنوات الأخيرة حرصاً من الملك حمد بن عيسى على تعزيز أواصر التعاون فى كافة صوره، وتقديراً لدور مصر الفاعل فى دعم القضايا العربية والإقليمية.

وأشار إلى أن ما تم خلال الزيارة من تفعيل أكثر من 50 اتفاقية ‏وبروتوكولا، ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون فى مختلف المجالات السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية والدفاعية والأمنية يوطد أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين فى تعزيز أمن المنطقة العربية واستقرارها وازدهارها.

وأشادت اللجنة بالمواقف التاريخية الكبيرة التى عززت مكانة مصر وشعبها، نتيجة لمواقفها المشرفة والدائمة تجاه الملفات الإقليمية وحرصها المستمر على تعزيز أمن واستقرار الخليج العربى إضافة لمواقفها الداعمة لمملكة البحرين، مؤكدة أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعب تقف موقفا داعما إلى جانب شقيقتها مصر تجاه ما تتخذه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق فى محاربة الإرهاب.

وأعربت اللجنة عن ثقتها وتفاؤلها الكبيرين بمخرجات زيارة الملك حمد بن عيسى لمصر والتى تعكس العديد من الدلالات من خلال الرسائل المنبثقة التى تُستشف من هذه الزيارة من حيث الأهمية والتوقيت، لتشكل لبنة إضافية فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خصوصا فى ظل المتغيرات المتسارعة التى تشهدها المنطقة والعالم أجمع.