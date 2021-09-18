وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السيسى البوعينين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن الزيارة جاءت للتأكيد من الإيمان العميق والمتجذر بأن أمن البحرين والخليج العربى جزء لايتجزأ من أمن مصر القومى، ولتعزز مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، مبينا أن الزيارة تأتى فى ظل ما تشهده المنطقة من تطورات مهمة للبلدين كما أنها امتداد لزيارات عدة قام بها العاهل البحرينى إلى مصر خلال السنوات الأخيرة حرصاً من الملك حمد بن عيسى على تعزيز أواصر التعاون فى كافة صوره، وتقديراً لدور مصر الفاعل فى دعم القضايا العربية والإقليمية.
وأشار إلى أن ما تم خلال الزيارة من تفعيل أكثر من 50 اتفاقية وبروتوكولا، ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية والدفاعية والأمنية يوطد أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين فى تعزيز أمن المنطقة العربية واستقرارها وازدهارها.
وأشادت اللجنة بالمواقف التاريخية الكبيرة التى عززت مكانة مصر وشعبها، نتيجة لمواقفها المشرفة والدائمة تجاه الملفات الإقليمية وحرصها المستمر على تعزيز أمن واستقرار الخليج العربى إضافة لمواقفها الداعمة لمملكة البحرين، مؤكدة أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعب تقف موقفا داعما إلى جانب شقيقتها مصر تجاه ما تتخذه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق فى محاربة الإرهاب.
وأعربت اللجنة عن ثقتها وتفاؤلها الكبيرين بمخرجات زيارة الملك حمد بن عيسى لمصر والتى تعكس العديد من الدلالات من خلال الرسائل المنبثقة التى تُستشف من هذه الزيارة من حيث الأهمية والتوقيت، لتشكل لبنة إضافية فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خصوصا فى ظل المتغيرات المتسارعة التى تشهدها المنطقة والعالم أجمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب البحرينى: زيارة عاهل البلاد لمصر تؤكد اعتزاز المنامة بمواقف مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.