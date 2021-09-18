التعليم: مد فتح باب تنسيق الجامعات حتى انتهاء قبول طلاب الدبلومة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التوافق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مد فتح باب تنسيق الجامعات، حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين بالدبلومة الأمريكية، لمساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة الـACT لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن طريق التواصل مع مؤسسة الـACT بالولايات المتحدة.





وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن هذا العام استثنائى نظرا لوجود 3 شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب رغم أن هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود إلى الجهة المانحة وليس إلى وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى. وأضافت أن التعاون بين الوزارتين يأتى من أجل تيسير قبول أبنائنا الطلاب، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق قرابة الأسبوع حتى يتم الانتهاء من تدقيق البيانات وإرسالها لمكتب التنسيق.

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