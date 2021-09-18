/650769/السيطرة-علي-حريق في-محول-كهربائي-بمسجد-ناصر-بقنا

نجحت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم، في السيطرة علي حريق إندلع في محول كهربائي جهد متوسط بمسجد ناصر في مدينة قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق إندلع في محول كهربائي بمسجد ناصر

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإندلاع حريق هائل في محول جهد كهربائي متوسط في مسجد ناصر في مدينة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، في السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى مدينة بورفؤاد.

تفاصيل الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ بعدد من سيارات الإطفاء بإدارة ، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الاسعاف و طوارئ الغاز إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ الى مديرية امن بورسعيد بإندلاع الحريق بالشقة وتمت السيطرة عليه قبل امتداد ألسنة اللهب الى الشقق السكنية المجاورة لها، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر فى الارواح، و لكن يوجد خسائر مادية كبيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، وتحرير المحضر اللازم ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على غموض الحادث ومعرفة السبب وراء نشوب الحريق.