/650771/خاص-قرار-حاسم-من-الأهلي-تجاه-علي-معلول-التجديد-موسمين-فقط-أو-الرحيل-واللاعب-يحسم-القرار-النهائي

فاجئ مسئولي النادي الأهلي اللاعب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، بآخر التطورات في تجديد تعاقد اللاعب مع القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن ما يعيق تجديد تعاقد على معلول هو طلب اللاعب التجديد لمدة 3 سنوات، وبمقابل مالي مليون و 500 ألف دولار في الموسم الواحد، وتزيد بنسبه 100 ألف دولار في الموسم الثاني والثالث.

ويحلم علي معلول بختام حياتة الكروية داخل النادي الأهلي، ثم يعتزل ويتجه للعمل الإداري والتدريبي داخل الفريق.

وجاءت آخر التطورات داخل القلعة الحمراء، أن لجنة الكرة ترفض تجديد تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات، لأنها ترى أن اللاعب سيكون في الموسم الثالث لن يصل للمستوى الذي هو عليه الآن.

رحيل علي معلول عن الأهلي

وأبلغ أمير توفيق اللاعب بأنه في حال الموافقة على تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات، سيكون المقابل المالي أقل من المبلغ المطلب وسيكون مليون و 200 ألف دولار.

ويعتبر هذا القرار هو الأخير والحاسم للنادي الأهلي، سواء بموافة اللاعب على التجديد لمدة موسمين مقابل الحصول على مليون و 500 ألف دولار.

ويأتي العرض الأخير هو الموافقة على تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات ولكن بزيادة 100 ألف دولار فقط عن العقد القديم، وفي حال رفض اللاعب العرض المقدم من الأهلي سيتم رحيل اللاعب بعد نهاية تعاقدة مع الفريق.

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تمكن النادي الأهلي من إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقد على معلول مع الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد جولة من الطلبات التي كان يطلبها اللاعب خلال العقد الأخير له في الملاعب.

وعلم موقع دوت الخليج، أن أمير توفيق نجح في إنهاء صيغة العقد الجديد مع اللاعب، والموافقة على الطلب الذي كان يعيق تجديد التعاقد، وهو أن يكون لمدة 3 سنوات وليس موسمين فقط.

ويرى على معلول أن العقد القادم هو الأخير له مع الأهلي وربما في ملاعب كرة القدم، ويريد عدم الرحيل عن جدران القلعة الحمراء إلا مع قرار اعتزال كرة القدم.