/650772/حمدي-الميرغني-يداعب-محمد-هنيدي-أرجو-انضمامي-لفرقتك-يا-نجم-كطبال

مازح الفنان الكوميدي حمدي الميرغني الفنان محمد هنيدي بعد أن قرر الأخير اعتزاله التمثيل وخوض تجربة جديدة بالغنائ في الأفراح الشعبية، مترجيا هنيدي بضمه للفرقته كطبال.

دوت الخليج يرصد مداعبة حمدي الميرغني لمحمد هنيدي

حمدي الميرغني يداعب محمد هنيدي

أعاد الميرغني نشر تويته الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها مداعبا: “«وطبقًا لقرار نقابة الموسيقين اللي هو لازم تغني بفرقة مش بفلاشة أرجو انضمامي لفرقتك يا نجم كطبال”.

محمد هنيدي يعتزل التمثيل بسبب الغناء الشعبي

الجدير بالذكر، أنه كشف الفنان محمد هنيدي عن قرار جديد في حياته المهنية وهو إعتزال التمثيل مشيرا إلى أنه اتخذ مهنة جديدة قرر التفرغ لها وهي الغناء في الأفراح الشعبية الأمر الذي قابله الجمهور بسخرية عريمة.

فكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى اعتزاله التمثيل بسبب الغناء الشعبي، فقال بسخرية: “‏قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي”.

وتابع قائلا: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية”.

معركة قتالية وتحدي بين هنيدي فان دام

هذا وقد نشبت في الساعات القليلة الماضية معركة قتالية ساخرة بين الفنان محمد هنيدي النجم العالمى فان دام اذ أنهما من المقرر أن يتقابلا في معركة قتالية عنيفة على ساحة موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بدأت عندما انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، جمعت ثلاثى الأكشن الرهيب فى سينما هوليوود، البلجيكى جان كلود فان دام، والصينى جاكى شان، والهندى شارو خان، ووصفت هذه الصورة التى جمعت ثلاثى القوة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل النجم هنيدى ويرد بكل قوة، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا فى مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".

ليرد فان دام على هنيدي مازحا: “استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"، فى إشارة إلى شخصية محى الشرقاوى، التى قدمها هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم".