/650774/خاص-الزمالك-ممنوع-من-قيد-اللاعبين-لفترتين-واتحاد-الكرة-يستلم-الخطاب-من-الفيفا

تسبب خبر إيقاف نادي الزمالك من القيد لمدة فترتين بسبب لاعب الفريق الشاب حسام أشرف والذي تعاقد معه الفريق بعدما رحل إلى البرتغال عندما كان متواجدا مع أحد الأكاديميات خارج مصر ومنها إلى النادي الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن قرار إيقاف القيد لنادي الزمالك من القيد يوم 26 أغسطس الماضي، بقرار رسمي من الفيفا، وتم إرسالة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولكن تم التكتم على الخبر.

وبعد هذا القرار يصبح الزمالك موقوف من التعاقد لفترتين وهما فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفترة الشتاء القادمة، ولا يحق للفريق تسجيل التعاقدات الجديدة التي جاءت هذا الموسم.

وكان الاتحاد الأفريقي أرسل للاتحادد المصري لكرة القدم يستفسر عن الأمور المالية الخاصة بالنادي، وتم الرد بأن كل الأمور تسير على ما يرام، وهو ما جعل الأمور تسير بشكل عادي خلال مشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان اللاعب حسام أشرف تحدث وقال أن المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق أمير مرتضى منصور، تحدث معه وطلب منه الرجوع لنادي الزمالك، وهو ما وافق عليه على الفور.

وكان من المفترض تغريم الزمالك مبلغ 4 مليون دولار كشرطط جزائي على اللاعب، وتم تقليصهم إلى 250 ألف دولار، ولكن تم منع القيد للنادي بسبب التعاقد مع اللاعب دون العودة للنادي المتعاقد معه البرتغالي.

وعلم موقع دوت الخليج أيضا أن سيستم الفيفا الخاص بتسجيل اللاعبين، تم إيقاف تسجبل أي لاعب جديد للزمالك خلال الفترة القادمة.

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

الزمالك ممنوع من قيد اللاعبين

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".