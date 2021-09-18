مؤلفي مسلسل «شقة 6» يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد المخرج

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دوت الخليج يرصد بلاغ مؤلفي مسلسل شقة 6 ضد محمود كامل

بيان مؤلفي مسلسل شقة 6 ضد محمود كامل

نشر رفيق القاضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بيان جاء على النحو الأتي: "نتقدم نحن رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد مؤلفي مسلسل شقة 6 ببلاغ للسيد النائب العام ضد المخرج محمود كامل مخرج العمل حيث انه قام واخرون بالتلاعب في السيناريو والمحتوى الدرامى للعمل دون الرجوع الي مؤلفين العمل مما اساء واحدث خللا وغير من فحوى الدراما ورسالة العمل المقدم وخيب امال الجمهور المصري العظيم الذى تمنينا ان نقدم له ما يستحقة من اعمال تضاهى الاعمال العالميه في ظل التقدم الذى تسعي اليه بلدنا الحبيبه مصر في جميع المجالات مدعيا اننا لم نكتب شئ واننا ندعى ذلك بالرغم من ان العمل مقدم في الرقابه من ثلاث نسخ مكونه من خمسة عشر حلقه باسماء المؤلفين رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد ونبيل شعيب وقصة مصطفي يورى وسعاد القاضي".

رفيق القاضي يؤكد إدانة مخرج شقة 6 بالأدلة

وتابع قائلًا "هذا وقد عبر الجمهور عن استياءه الشديد من تلك الاحداث المقحمه والمغايره لما تم الموافقه عليه في النسخه المقدمه باسماء الساده المؤلفين السابق ذكرهم بالهيئه العامه للرقابه على المصنفات الفنيه وقد اعترف المخرج المذكور بمسؤليته عن ذلك وانه تم دون الرجوع الينا على حسابه الشخصي بموقع Facebook ومرفق مع الشكوى screen shot لما كتبه واعترف به على الملأ ولما كنا نثق في نصرتكم للحق وسعيكم الدئوب نحو تقدم الوطن وتطهيره من كل اشكال الفساد الموجوده داخل اوساطه المختلفه فقد قررنا التقدم اليكم بهذا البلاغ لاتخاذ ما ترونه في صالح نصرة الحق وتقدم ورفعة الوطن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”.

محمود كامل يكشف تحضيره لجزء ثاني من مسلسل «شقة 6»

الجدير بالذكر أنه، لم يلتفت محمود كامل مخرج مسلسل «شقة 6» لحملة الهجوم التي شنها الجمهور ومؤلفي العمل، كاشفا عن استعداده للتحضير لجزء ثاني للعمل فكتب كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، معربا عن سعادته بنجاح مسلسله الجديد «شقة 6» التي تخوض بطولته الفنانة روبي، قائلا: “أولا بحمد ربنا حمدا كبيرا على النجاح الكبير اللي حققه مسلسل شقة ٦ .. وممتن من قلبي لكل كلمة حلوة اتكتبت عنه”.

وتباع حديثه كاشفا عن استعداده لعمل جزء ثاني من المسلسل: “:المفاجأة أنه فيه جزء تاني ان شاء الله”.