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وجه النائب عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عضو مجلس الشيوخ، رسالة شكر وتقدير للنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة على جهوده طوال الفترة الماضية لإنجاح بطولة دورى مستقبل وطن على مستوى المحافظة، والذى إجرى النهائى الخاص بها أمس الجمعة فى الصالة المغطاة بمحافظة الجيزة.

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جاء ذلك فى كلمته بإحتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم المتفوقين من أبناء محافظة الجيزة بالثانوية العامة،وإجراء نهائى دورى مستقبل وطن، مؤكدا على أن هذا اليوم جاء بعنوان الشباب حيث تكريم أبناء المحافظة المتفوقين وإجراء النهائى للدولى الذى شارك فيها شباب وأبناء المحافظة، موجها الشكر لجميع من شارك فى جهود الحزب حتى الوصل لهذه اللحظة، مؤكدا على أنه نيابة عن حزب مستقبل وطن يوجه الشكر والتقدير للنائب عبد الوهاب خليل على جهوده واصفا إياه «الدينامو» فى إنجاز المهام وبذل الجهد والعطاء.

أمين مستقبل وطن بالجيزة: النائب عبد الوهاب خليل «دينامو» فى بذل الجهد والعطاء

وتقدم أيضا بالشكر والتقدير لمن شارك من نواب البرلمان فى الإحتفالية، حيث النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بالبرلمان، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام،واصفا إياه بقائد مسيرة مستقبل وطن بخلقه وتواضعه وعمله وإخلاصه، وأيضا النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، وأيضا النائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى الذى شارك حزب مستقبل وطن هذه الأجواء.

ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن دائما مع الشباب والمواطن والوطن، ويعمل من أجلهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للشباب وجميع فئات المجتمع من أجل حياة كريمة لجموع المصريين.

وكرمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بإحدى القاعات الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر، وأيضًا أقيمت مباراة نهائي دوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بمحافظة الجيزة.

وشارك في حفل التكريم وتوزيع الجوائز النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية فى البرلمان، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومى " رئيس البرلمان العربي والنائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتسلم فريق أمانة مركز أبو النمرس، الفائز بالبطولة، حيث تم تسليمه شيكًا بـ ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى درع البطولة.

كما تسلم الفريق الثاني "أمانة مركز أوسيم" شيكًا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة وعددًا من قيادات ونواب المحافظة.