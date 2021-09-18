«بعيش أصعب فترات حياتي»..سوما تكشف حالتها الصحية بعد إصابتها بمشاكل في الغدد

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كشفت الفنانة سوما عن تطوارت جديدة في حالتها الصحية التي تمر بها خلال تلك الفترة بعد إصابتها بمشاكل في الغدد بجانب خلل في الهرمونات، مطالبة الجمهور بالدعاء لها وشاكرة لجهودهم في مساندتها.

دوت الخليج يكشف تطورات حالى سوما الصحية

سوما تطالب الجمهور بالدعاء لها

كتبت سوما عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر” كاشفة عن صعوبة الفترة التي تمر بها، فقالت: “ربنا يشفيكي يارب ويعدي بيكي الوقت الصعب ويهونها عليكي وترجيعلنا وترجعي لكل جمهورك وحبايبك بالسلامة"، و"محنة وهتعدي بإذن الله"، و"ربنا يشفيكي وترجعي أحسن من الأول كمان".

سوما تعاني من مشاكل في الغدد

وتعرضت سوما خلال الفترة الماضية لتراجع في حالتها الصحية بسبب مشاكل في الغدد بجانب خلل في الهرمونات، نقلت على آثره إلى العناية المركزة بأحدى المستشفيات خلال الشهرين الماضيين، وطلب المنتج نصر محروس من الجمهور الدعاء لها كي تتجاوز محنتها الصحية عبر حسابه بـموقع “تويتر”، قائلا: "يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعلها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و لكل مريض، لأن ربنا هو الطبيب الشافي المعافي".

وكان قد نفى المايسترو مصطفى حلمي، زوج سوما، ما تم تداوله بشأن إصابة زوجته بمرض نادر في الأحبال الصوتية.

أخر ظهور لسوما

يعد آخر ظهور المطربة سوما خلال مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية العام الماضي، ومن أبرز أغانيها أجدع صحاب، ضحكت ليا سنيني، ده حبيبي، مقدرش أقول، ندمانة، واحشني حبيبي، لوحدك حبيبي، طبعي صعب، اتخدعت فيك، الله يا سيدي، ولها تجربة سينمائية واحدة وهو فيلم أجدع صحاب.

يذكر أن سوما شاركت في فيلم "أعز أصحاب" كما قدمت 3 ألبومات غنائية وهم عيب عليك و دة حبيبى و ندمانة