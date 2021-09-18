الرعاية الصحية تعتمد 4 منشآت صحة أسرة ببورسعيد استوفوا المعايير الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول 4 منشآت صحة أسرة تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووفقا للمعايير المحدثة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إصدار يوليو 2021، والمعترف بها على المستوى الدولى.





وأكدت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه طبقا لهذا الاعتماد يكون هناك 6 منشآت طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليا من منظمة «الاسكوا»، وهم مركزى صحة أسرة (الحى الإماراتى وعلى بن أبى طالب)، ووحدتى صحة أسرة ( أم خلف، سهل الطينة)، علاوة على مستشفى «النصر التخصصى ببورسعيد» كأول مستشفى فى مصر وتابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بحصل على درجة الاعتماد، و"مركز صحة أسرة شرق النوادى".

وأضافت الهيئة: تعد مراكز ووحدات صحة الأسرة نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث تقدم 80% من الخدمات الطبية لمنتفعى المنظومة من خلالها، مشيرا أن مركز صحة أسرة "الحى الإماراتى" يخدم حوالى 11ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أما مركز "على بن أبى طالب" فيخدم 35.500 ألف منتفع، بينما تقدم وحدة صحة أسرة "أم خلف" خدمات الرعاية الأولية لحوالى 3.500 ألف منتفع، وأخيرا وحدة صحة أسرة "سهل الطينة" تقدم الخدمات الطبية لـ 3.600 ألف منتفع من قاطنى محافظة بورسعيد.

من جهته، هنأ السبكى، كتيبة العمل داخل مراكز ووحدات صحة الأسرة التى تم اعتمادها، لاستيفاؤها معايير الاعتماد GAHAR 2021، المعترف بها دوليا من منظمة «الاسكوا»، مثمنا كافة الجهود المبذولة للوصول لذلك، مع الأخذ فى الاعتبار معايير الجودة العالمية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقا لمعايير الجودة وسلامة المريض، وذلك تماشيا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأكد السبكى أن اجتياز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومى لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يعنى عمل مراجعة وتقييم شامل للمنشأة بواسطة مراجعى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة، التى ترتكز على المريض طبقا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، بما يدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن هذا الاعتماد يعد دليلا قاطعا يعكس التزام المنشآت السالف ذكرها، بكافة متطلبات التسجيل والتى ترتكز على البنية التحتية المهيأة من إنشاءات وأفراد ونظم لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثانى يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التى بتطبيقها تضمن سلامة متلقى الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، مرورا باجتيازها المتطلبات الأساسية للجودة، والتى تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية.

وأشار السبكى إلى أن القسم الأخير يعتمد على النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمستشفى، لافتا إلى أنه بناء على هذا الاعتماد فإنه يتم تسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمى الخدمة المؤهلين والقادرين كما وكيفا على تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداء احترافى للخدمات المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.