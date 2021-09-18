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فى إحتفالية دورى مستقبل وطن بالجيزة وتكريم طلاب الثانوية العامة

07:55 م - السبت 18 سبتمبر 2021

وجه النائب علاء عابد،نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر والتقدير لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة على دورها الفعال فى إنجاز وإنجاز تنظيم نهائى دورى مستقبل وطن محافظة الجيزة، وتكريم أبناء المحافظة فى الثانوية العامة، مؤكدا على تقديره الكامل للنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل، أمين التنظيم، مؤكدا على أن التنظيم رائع والاحتفالية تحدث عنها الجميع بشكل مقدر.

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جاء ذلك فى كلمته بإحتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم المتفوقين من أبناء محافظة الجيزة بالثانوية العامة،وإجراء نهائى دورى مستقبل وطن، قائلا:" أمانة مستقبل وطن رفعت رأسنا فى السماء"، موجها الشكر لكل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على جهودهم فى دعم الحزب والنهوض به خلال الفترة الأخيرة، مما جعله دائما فاعلا بأداءه خلال الشارع المصرى.

علاء عابد:أمانة مستقبل وطن بالجيزة «رفعت راسنا فى السماء»..والحزب يسير على خُطى الرئيس السيسى

ووجه أيضا الشكر للحضور فى الإحتفالية حيث النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، مؤكدا على أنه ينصح الشباب بالتعلم منه حيث أنه رغم السنوات البسيطة إلا أنه استطاع أن يصل لأرفع المناصب السياسية ويدخل قلوب المصريين، وأيضا النائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، مؤكدا على أنه حرص أن يتواجد مع حزب الأغلبية فى هذه الإحتفالية واذلى يساند دائما الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يسير على خطوات الرئيس السيسى فى الإهتمام بالرياضة ودورى مستقبل وطن ترجمة لذلك.

وكرمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بإحدى القاعات الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر، وأيضًا أقيمت مباراة نهائي دوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بمحافظة الجيزة.

وشارك في حفل التكريم وتوزيع الجوائز النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية فى البرلمان، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومى " رئيس البرلمان العربي والنائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

علاء عابد:أمانة مستقبل وطن بالجيزة «رفعت راسنا فى السماء»..والحزب يسير على خُطى الرئيس السيسى

وتسلم فريق أمانة مركز أبو النمرس، الفائز بالبطولة، حيث تم تسليمه شيكًا بـ ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى درع البطولة.

كما تسلم الفريق الثاني "أمانة مركز أوسيم" شيكًا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة وعددًا من قيادات ونواب المحافظة.