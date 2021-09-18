/650781/رئيس-البرلمان-العربى-من-محافظة-الجيزة-التحية-والتقدير-للسيسى-على-مواقف-مصر-المشرفة-من-كل-قضايا-العرب

قال النائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن مصر هى بيت العرب دائما وشعبها صاحب مواقف تاريخية من جميع قضايا العرب.

تحيامصر

جاء ذلك فى كلمته بإحتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم المتفوقين من أبناء محافظة الجيزة بالثانوية العامة،وإجراء نهائى دورى مستقبل وطن، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقف الدولة المصرية المشرفة من كل قضايا المنطقة العربية.

رئيس البرلمان العربى من محافظة الجيزة: التحية والتقدير للسيسى على مواقف مصر المشرفة من كل قضايا العرب

وكرمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بإحدى القاعات الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر، وأيضًا أقيمت مباراة نهائي دوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بمحافظة الجيزة.

وشارك في حفل التكريم وتوزيع الجوائز النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية فى البرلمان، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومى " رئيس البرلمان العربي والنائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتسلم فريق أمانة مركز أبو النمرس، الفائز بالبطولة، حيث تم تسليمه شيكًا بـ ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى درع البطولة.

كما تسلم الفريق الثاني "أمانة مركز أوسيم" شيكًا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة وعددًا من قيادات ونواب المحافظة.