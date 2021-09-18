/650782/مستشار-رئيس-الجمهورية-للصحة-والوقاية-من-الصعب-عودة-الجماهير-للمدرجات-حاليا-بسبب-قيود-فيروس-كورونا-ومباراة-مصر-وليبيا-بدون-حضور-جماهيري

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تفكر جديا في عودة الجماهير للمدرجات، ولكن هناك شروط وضوابط لابد التماشي عليها، خاصة أن أعداد فيروس كورونا في زيادة حاليا.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" لا نريد أن نقرر أن تعود الحياة لطبيعتها ثم العودة للإغلاق من جديد فنحن نريد الحفاظ على صحة المواطنين".

وتابع"نريد أن نصل إلى بر الأمان قدر المستطاع، وهناك تأثيرات كبيرة على ما حدث في الفترة الأخيرة، وصحة الإنسان هي الأهم حاليا".

واختتم"نرغب في تواجد الجماهير المصرية في لقاء مصر وليبيا ولكن هناك ضوابط لابد من العمل عليها حاليا حتى يتم العودة بشكل طبيعي للجماهير للمدرجات".

بركاتك ياكيروش.. إبعاد مصر عن قائمة الخطر في بريطانيا بسبب قيود فيروس كورونا وتواجد محمد صلاح في لقاء ليبيا بالقاهرة

خرجت مصر من قائمة الريد ليست الخاصة بقيود السفر بسبب فيروس كورونا، وتواجدها ضمن البلدان الأكثر تعرضا للفيروس خلال الأشهر الماضية.

وسيتم الاعلان عن خروج مصر عن قائمة الخطر بسبب قيود فيروس كورونا، وبذلك يحق لمحمد صلاح النجم المصري المتواجد مع ليفربول التواجد في معسكر المنتخب القادم دون الحاجة للانتظار لقرار فريق ليفربول.

مباراة مصر وليبيا

وبذلك سيتمكن الثنائي محمد صلاح ومحمد النني من التواجد بشكل طبيعي في قائمة منتخب مصر القادمة سواء في لقاء القاهرة أو المباراة الثانية في ليبيا.

وكان محمد صلاح يعاني كثيرا خلال فترة تواجد حسام البدري ولم يتواجد بسبب الإصابة بفيروس كورونا مرة ومرة أخرى لم يتواجد بسبب قيود السفر من بريطانيا.

ولم يهنئ حسام البدري بتواجد محمد صلاح كثيرا معه في منتخب مصر، ولكن مع قدوم البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر، ستكون المواجهة الأولى بين كيروش وصلاح بشكل طبيعي.

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.