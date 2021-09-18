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رضوى الشافعى تترشح لدورة جديدة في عضوية مجلس إدارة نادى بنها الرياضى

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تقدمت الزميله رضوى الشافعى الصحفية بالاهرام وعضو نقابة الصحفيين  بالترشح لعضوية مجلس ادارة نادى بنها الرياضى دورة (2021 -2025) لمقعد الشباب تحت سن 35 عام  وعقب  انتهائها من  تقديم بأوراقها  للجنة المشكلة لتلقى طلبات المرشحين لمجلس ادارة نادى بنها الرياضى  لاقت قبولا  وترحيبا ودعما  من الكثير  من محبى النادى الذين  كانوا قد  طالبوها بالترشح لعضوية مجلس الادارة لدورة جديدة لإستكمال الإنجازات التي حققتها خلال تواجدها عضوا بمجلس الإدارة المنتهية ولايته.

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دوت الخليج

الشافعي تحظي بدعم الوسط الإعلامي والصحفي واعضاء الجمعية العمومية 

 قالت رضوى الشافعى  الصحفية بالاهرام انها فخورة بهذا الدعم من الكثير من محبى واعضاء  النادى مما سيجعلنى ابذل  كل ما فى وسعى من اجل تقديم الخدمات لاعضاء النادى  والعمل الدائم من أجل الارتقاء به اجتماعيا ورياضيا.

واشارت الشافعى الى انة  بعد اعلانها بالتقدم  رسميا  شاهدت ترحيب ودعم من اعضاء  الجمعية العمومية داخل النادى والكثير من محبى النادى واعضائة   على وسائل التواصل  الاجتماعى مما وضع على عاتقى مسؤلية كبيرة  اعاهدهم باننى سأكون على قدر هذة المسؤلية وان اعمل جاهدة على تحقيق طموحاتهم ومطالبهم.

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النهوض بنادي بنها الرياضى

واكدت رضوى الشافعى انها تتمنى ان  يحسن اعضاء النادى اختيارتهم  اثناء اجراء الانتخابات  لاختيار مجلس قادر على النهوض بالنادى  والذى يتمناه جميع اعضاء الجميعة العمومية وان يكون العمل الجماعى هو شعار أعضاء المجلس الجديد المنتخب كما تتمنى وجود المزيد  من عناصر الشباب  داخل المجلس الجديد وان يكون هناك تمثيل مشرف للمرأة داخل المجلس 

أربع سنوات من النجاح وممارسة العمل العام

واضافت رضوى الشافعى بانها تمارس العمل العام منذ أربع سنوات  منذ نجاحها فى انتخابات النادى عام 2017 كعضو مجلس ادارة للنادى تحت السن  وبعدها تم تعينها كأمينة للمرأة  بحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية عام  2018 ثم امينة الإعلام لحزب مستقبل وطن بمدينة بنها 2020 بالاضافة الى تقديم الكثير من الخدمات لاهالى بنها  على قدر استطاعتها.

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وجدير بالذكر ان انتخابات نادى بنها الرياضى سوف تجرى يوم 29 اكتوبر 2021 لاختيار 10 أعضاء  من بين 36 مرشح وان يكون الاختيار رئيسا لمجلس الإدارة، ونائبا للرئيس وأمين صندوق و5 أعضاء فوق السن و2 من الأعضاء تحت السن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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