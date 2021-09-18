/650783/أشرف-رشادأشهد-بكل-تقدير-وإحترام-أن-محافظة-الجيزة-من-أفضل-المحافظات-التى-قدمت-صورة-مشرفة-تليق-بالحزب-فى-دورى-مستقبل-وطن

قال النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، أنه يشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بحزب مستقبل وطن فى تنظيم دورى مستقبل وطن للنسخة الثالثة على التوالى.

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جاء ذلك فى كلمته بإحتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم المتفوقين من أبناء محافظة الجيزة بالثانوية العامة، وإجراء نهائى دورى مستقبل وطن، موجهًا الشكر لكل قيادات الحزب بالمحافظة، مؤكدا على أن الرياضة أنتهت كهواية وأصبحت أمن قومى وصناعة واستثمار فى العديد من الدول، حيث أن الدول تستطيع أن ترفع رايات النصر فى ميادين العسكرية وميادين الرياضة، ومصر تعيش بسلام بفضل الله ومن كان لاد أن يكون للرياضة إهتمام خاص ومختلف.

أشرف رشاد:أشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من أفضل المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بالحزب فى دورى مستقبل وطن

ولفت ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إلى أن النهضة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف المجالات وخاصة على المستوى الرياضى والتى كان فيها حزب مستقبل وطن على مستوى المسئولية وعلى مستوى الحدث وأطلق دورى مستقبل وطن، مؤكدا على أنه يشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من أفضل المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بالحزب فى الدورى متمنيا للجميع التوفيق والنجاح حيث الدورى يستهدف رياضة ممتعة ونظيفة فى ضوء الإهتمام بالشباب ورعايته.

وكرمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بإحدى القاعات الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر، وأيضًا أقيمت مباراة نهائي دوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بمحافظة الجيزة.

أشرف رشاد:أشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من أفضل المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بالحزب فى دورى مستقبل وطن

وشارك في حفل التكريم وتوزيع الجوائز النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية فى البرلمان، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومى " رئيس البرلمان العربي والنائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتسلم فريق أمانة مركز أبو النمرس، الفائز بالبطولة، حيث تم تسليمه شيكًا بـ ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى درع البطولة.

كما تسلم الفريق الثاني "أمانة مركز أوسيم" شيكًا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة وعددًا من قيادات ونواب المحافظة.