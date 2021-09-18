مجاهد : الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى ويحث الشباب عليه

ونوه "مجاهد" فى مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، بأن اهتمام الدولة بالتعليم الفنى له مردود فى ترتيب مصر فى التصنيفات الدولية، كما أن دستور 2014 كان فى منتهى الذكاء لأنهم خصصوا مادة كاملة للتعليم الفنى، وحثوا خلالها على ضرورة تشجيع الدولة للتعليم الفنى، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، وهو فى حد ذاته يوضح للمجتمع أهمية هذا التعليم.
ولفت إلى أن التعليم الفنى فى مصر تدهور منذ سبعينات القرن الماضى، لأن موارد الدولة كانت موجهة للتخلص من الاحتلال فى تلك الفترة، مبينا أن الاعتراف بهذه الحقائق هى السبيل الوحيد للإصلاح وهو ما يحدث الآن فى مصر.
وأكد أن مصر الآن انتهجت نهجا آخر فى التعليم، مبينا أنه فى المستقبل القريب لن يكون هناك طالب فى المرحلة الإعدادية لا يعرف القراءة والكتابة كما كان يحدث من قبل، مشيدا فى الوقت ذاته بأن التعليم الفنى يضمن للطالب وظيفة مضمونة بعد التخرج، وكذا توفير مكان فى الجامعة يدرس من خلاله ويعمل ليكون له دخل.
وأشار إلى أن هناك 2.6 مليون متعلم فى التعليم الفنى، كما أن التعليم الفنى يهتم بالكم وليس الكيف، مؤكدا أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة نفذت الدولة خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفنى الذى يتكلف أكثر من التعليم العام.
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