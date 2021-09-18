التعليم: منع المحمول خلال إعادة تصحيح تظلمات الثانوية العامة

وقالت الوزارة فى بيان له مساء اليوم، أنه يجب الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية ويمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع ، مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للطالب وولى الأمر للتحقق من شخصية كل منهما.
وأضافت أنه يتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ويسمح للطالب وولى الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) فى المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدويًا.
وأوضحت أنه سيتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكترونى للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة ويسلم الطالب وولى الأمر مظروف يحتوى على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولى الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوى على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختبارى للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة، ويقوم الطالب وولى الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقى المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح).
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