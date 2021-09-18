حماية المستهلك: معرض أهلا مدارس يؤكد دعم الدولة لأولياء أمور الطلاب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، إن معرض أهلا مدارس، المتواجد فى أرض المعارض بمدينة نصر، والذى بدأ الخميس الماضى ويستمر حتى 30 سبتمبر الجارى وحضر افتتاحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يؤكد أن الدولة تدعم أولياء الأمور لتوفير المنتجات المدرسية بأسعار مناسبة.





وأكد حسام الدين، فى اتصال هاتفى مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، حرص جميع أجهزة الدولة الشديد كى يظهر العام الدراسى الجديد بالمظهر اللائق. وأشار إلى أن معرض أهلا مدارس يتوجه لكل فئات الشعب خاصة الأكثر احتياجا، وهناك تخفيضات لا تقل عن 25% فى كافة الأدوات المكتبية والمدرسية داخل معرض أهلا مدارس، كما أن المعرض يحوى أجهزة حاسب آلى ومنتجات أخرى بخلاف الأدوات المكتبية. ولفت إلى أن هناك 30 قافلة متحركة تجوب المحافظات تحت رعاية معرض "أهلا مدارس" لتوفير منتجات المدارس.

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