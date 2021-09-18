«شهادة إجادة لأمانة الجيزة بعد نجاح دورى مستقبل وطن..وأمين المحافظة يصف عبد الوهاب خليل بالدينامو»..أشرف رشاد: «قدموا صورة مشرفة» ..علاء عابد:«رفعوا رأسنا فى السماء»

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علاء عابد:أمانة مستقبل وطن بالجيزة «رفعت راسنا فى السماء»..والحزب يسير على خُطى الرئيس السيسى

أشرف رشاد:أشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من أفضل المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بالحزب فى دورى مستقبل وطن

لاقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة تقدير وشكر قيادات الحزب على الصورة المشرفة والأداء المختلف الذى ظهت فيه المحافظة على مستوى تنظيم دورى مستقبل وطن، حيث وجه النائب عادل ناصر، أمين الحزب الشكر للنائب عبد الوهاب خليل، أمين التنظيم بالمحافظة، واصفا إياه بالدينامو، كما وجه النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب الشكر للأمانة بكلماته«رفعوا رأسنا فى السماء»، فى الوقت الذى أكد النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، أنه يشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بحزب مستقبل وطن فى تنظيم دورى مستقبل وطن للنسخة الثالثة على التوالى.

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جاءذلك فى ضوء ما قامت به أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة بتكريم المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بإحدى القاعات الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر، وأيضًا أقيمت مباراة نهائي دوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بمحافظة الجيزة. وشارك في حفل التكريم وتوزيع الجوائز النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية فى البرلمان، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومى " رئيس البرلمان العربي والنائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتسلم فريق أمانة مركز أبو النمرس، الفائز بالبطولة، حيث تم تسليمه شيكًا بـ ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى درع البطولة. كما تسلم الفريق الثاني "أمانة مركز أوسيم" شيكًا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة وعددًا من قيادات ونواب المحافظة.

أمين مستقبل وطن بالجيزة: النائب عبد الوهاب خليل «دينامو» فى بذل الجهد والعطاء

ووجه النائب عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عضو مجلس الشيوخ، رسالة شكر وتقدير للنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة على جهوده طوال الفترة الماضية لإنجاح بطولة دورى مستقبل وطن على مستوى المحافظة، والذى إجرى النهائى الخاص بها أمس الجمعة فى الصالة المغطاة بمحافظة الجيزة.

وأكد على أن هذا اليوم جاء بعنوان الشباب حيث تكريم أبناء المحافظة المتفوقين وإجراء النهائى للدولى الذى شارك فيها شباب وأبناء المحافظة، موجها الشكر لجميع من شارك فى جهود الحزب حتى الوصل لهذه اللحظة، مؤكدا على أنه نيابة عن حزب مستقبل وطن يوجه الشكر والتقدير للنائب عبد الوهاب خليل على جهوده واصفا إياه «الدينامو» فى إنجاز المهام وبذل الجهد والعطاء.

وتقدم أيضا بالشكر والتقدير لمن شارك من نواب البرلمان فى الإحتفالية، حيث النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بالبرلمان، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام،واصفا إياه بقائد مسيرة مستقبل وطن بخلقه وتواضعه وعمله وإخلاصه، وأيضا النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، وأيضا النائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى الذى شارك حزب مستقبل وطن هذه الأجواء.

ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن دائما مع الشباب والمواطن والوطن، ويعمل من أجلهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للشباب وجميع فئات المجتمع من أجل حياة كريمة لجموع المصريين.

علاء عابد:أمانة مستقبل وطن بالجيزة «رفعت راسنا فى السماء»..والحزب يسير على خُطى الرئيس السيسى

وجه النائب علاء عابد،نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر والتقدير لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة على دورها الفعال فى إنجاز وإنجاز تنظيم نهائى دورى مستقبل وطن محافظة الجيزة، وتكريم أبناء المحافظة فى الثانوية العامة، مؤكدا على تقديره الكامل للنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل، أمين التنظيم، مؤكدا على أن التنظيم رائع والاحتفالية تحدث عنها الجميع بشكل مقدر.

وأضاف قائلا:" أمانة مستقبل وطن رفعت رأسنا فى السماء"، موجها الشكر لكل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على جهودهم فى دعم الحزب والنهوض به خلال الفترة الأخيرة، مما جعله دائما فاعلا بأداءه خلال الشارع المصرى.

ووجه أيضا الشكر للحضور فى الإحتفالية حيث النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، مؤكدا على أنه ينصح الشباب بالتعلم منه حيث أنه رغم السنوات البسيطة إلا أنه استطاع أن يصل لأرفع المناصب السياسية ويدخل قلوب المصريين، وأيضا النائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، مؤكدا على أنه حرص أن يتواجد مع حزب الأغلبية فى هذه الإحتفالية واذلى يساند دائما الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يسير على خطوات الرئيس السيسى فى الإهتمام بالرياضة ودورى مستقبل وطن ترجمة لذلك.

رئيس البرلمان العربى من محافظة الجيزة: التحية والتقدير للسيسى على مواقف مصر المشرفة من كل قضايا العرب

قال النائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن مصر هى بيت العرب دائما وشعبها صاحب مواقف تاريخية من جميع قضايا العرب.، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقف الدولة المصرية المشرفة من كل قضايا المنطقة العربية

أشرف رشاد:أشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من أفضل المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بالحزب فى دورى مستقبل وطن

قال النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، أنه يشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بحزب مستقبل وطن فى تنظيم دورى مستقبل وطن للنسخة الثالثة على التوالى.

جاء ذلك فى كلمته بإحتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم المتفوقين من أبناء محافظة الجيزة بالثانوية العامة، وإجراء نهائى دورى مستقبل وطن، موجهًا الشكر لكل قيادات الحزب بالمحافظة، مؤكدا على أن الرياضة أنتهت كهواية وأصبحت أمن قومى وصناعة واستثمار فى العديد من الدول، حيث أن الدول تستطيع أن ترفع رايات النصر فى ميادين العسكرية وميادين الرياضة، ومصر تعيش بسلام بفضل الله ومن كان لاد أن يكون للرياضة إهتمام خاص ومختلف.

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ولفت ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إلى أن النهضة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف المجالات وخاصة على المستوى الرياضى والتى كان فيها حزب مستقبل وطن على مستوى المسئولية وعلى مستوى الحدث وأطلق دورى مستقبل وطن، مؤكدا على أنه يشهد بكل تقدير وإحترام أن محافظة الجيزة من أفضل المحافظات التى قدمت صورة مشرفة تليق بالحزب فى الدورى متمنيا للجميع التوفيق والنجاح حيث الدورى يستهدف رياضة ممتعة ونظيفة فى ضوء الإهتمام بالشباب ورعايته.