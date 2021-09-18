/650787/فاروق-جعفر-لا-يوجد-من-يتمكن-أن-يدير-رئاسة-نادي-الزمالك-من-الرموز-لهذا-السبب-تفاصيل

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أنه لا توجد مفاوضات بين مسئولي بيراميدز والزمالك من أجل رحيل محمد عبد الغني والحصول على خدمات أحمد أيمن منصور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" لا نستطيع التعاقد مع لاعبين لأننا نمر بضائقة مالية كبيرة، وطالولة التعاقدات لم يتم طرح فيها التعاقد مع أحمد أيمن منصور".

وأردف" لدينا أفضل اللاعبين في الدوري المصري في مختلف الألعاب وهناك ما يقرب من 100 لاعب يحتاج المكافأت، ومن حقهم الحصول عليها، وتمكنا من بيع بعض اللاعبين من أجل توفير بعض الأموال للنادي".

وواصل" سنعقد جلسة غدا مع باتريس كارتيرون من أجل تحديد بديل أسامة نبيه في نادي الزمالك، ولم يتم طرح اي مدرب حتى الآن وقبل الدخول في معسكر مغلق سيتم من خلالها تحديد المدرب المساعد لباتريس كارتيرون".

واختتم" نادي الزمالك به العديد من الرموز، والعيب الوحيد لدينا أن الجميع يركز في التدريب ولا يهتم بالعمل الإداري ولا يوجد من يمتلك الصفقات التي تؤهلة لقيادة رئاسة نادي الزمالك".

فاروق جعفر: حسين لبيب وعد لاعبي الزمالك بالحصول على المستحقات المتأخرة مع بداية أكتوبر القادم

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه تفاجئ برحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك اليوم، وتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أن الاعلان عن اسم مدرب الزمالك خلال الفترة القادمة سيكون بالتشاور مع لجنة الكرة وباتريس كارتيرون، من أجل اختيار الأفضل والذي يساعد في الادارة الفنية لنادي الزمالك".

فاروق جعفر يتحدث عن رموز نادي الزمالك

وأكمل" أسامة نبيه كان من الجنود التي ساهمت في تحقيق نادي الزمالك بطولة الدوري وكان الانضباط دائم في فريق الكرة، ولكن رحيله له الأسباب الخاصة ويتمنى له التوفيق في المحطة القادمة".

وأردف" لجنة الزمالك كان لها اجتماع مع لاعبي الفريق اليوم وأكدوا لهم أن الأمور المالية يتم تسويتها خلال الأيام القادمة، ويجب على اللاعب الوقوف بجوار نادي الزمالك في هذه الفترة".

واختتم" مع بداية شهر أكتوبر القادم سيكون هناك انفراجه كبيرة في ملف المستحقات الخاصة بلاعبي الفريق، وسيحصل الجميع على المبالغ المالية المستحقة له".