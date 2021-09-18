/650788/فاروق-جعفر-يجب-أن-تتفهم-الجماهير-سبب-تعاقدنا-مع-حمدي-النقاز-وكل-ما-يحدث-للزمالك-حاليا-بسبب-الفوز-بالبطولات

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن إهتمام نجوم الزمالك بالتدريب أفقد النادي الحصول على كوادر في العمل الإداري بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" كنت أتمنى أن يتحدث معنا أحد وينصحنا بالاهتمام بالعمل الإداري، لأننا الأن أمام مأزق كبير بسبب عدم تواجد البدائل المناسبة من رموز النادي".

وأردف" نجوم الزمالك يبحثوا عن التدريب، ولا بدل من الإهتمام بالعمل الإداري، والشخصيات العامة ستكون إضافة لنادي الزمالك ولا أحصل على أموال من نادي الزمالك، وأجلس في معظم أوقات اليوم في النادي".

واختتم" كل ما يحدث حاليا ونحن أبطال الدوري في كرة القدم واليد والسلة والسوبر الأفريقي لكرة اليد، ولا أعلم لماذا يحدث كل هذا الأمر".

واختتم" التعامل مع أزمة حمدي النقاز خاصة من جانب إدارة النادي له أمور خاصة به الجميع يعلمها، ولكن كان لابد من التعامل مع الأمر بشكل جيد حتى لا نخسر الكثير، وكان لدينا إهتمام بتواجد ساسي ورحل عنا والأيام القادمة ستمر على خير بنادي الزمالك".

فاروق جعفر يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد.. ويؤكد حقيقة تبرع الجماهير للنادي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه لا يعلم طرح فكرة التبرع لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وأن النادي يمر بظروف مالية خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" الفوز بالبطولات يأتي دائما بالضرر على النادي لأنه لابد أن تكون هناك مكافأت مالية للاعبين في جميع الألعاب".

وأردف" نعمل دائما على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك، ولا نبحث عن الشو، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون".

فاروق جعفر يتحدث لجماهير الزمالك

وتابع" أتابع مع المدير الفني اللاعبين الذي يحتاجهم وهناك نظام نعمل عليه دائما من أجل جلب ما يحتاجهم الفريق خلال الموسم الجديد".

واختتم" لم يتم طرح اسم عبد الله السعيد للتعاقد معه ولم نتحدث عنه مطلقا وأتمنى أن يكون هناك تحري الدقة في الأخبار التي تأتي على اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك".

وكان نادي الزمالك تعرض لوقف التعاقدات لمدة فترتين بداية من الفترة الحالية.