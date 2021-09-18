محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة بمدينتى إسنا وأرمنت

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة ، اليوم السبت، بمركزى ارمنت وإسنا، وذلك فى إطار متابعة مشروعات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذى يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزى إسنا وأرمنت.





بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروعات المبادرة بقرية الرياينة بمدينة أرمنت والتى تشمل إنشاء مجمعات خدمية وتوسعة مدارس وتطوير المرافق ومراكز الشباب حيث تفقد المحافظ مركز طب أسرة الرياينة ثم توجه إلى قرية الديمقراط وتفقد شبكة ولوحة توزيع الكهرباء بالقرية بجهد 11 كليو فولت وتابع مع رئيس مدينة أرمنت والشركات المنفذة مراحل تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مبادرة حياة كريمة.

واستكمل المحافظ جولته بالتوجه لمركز إسنا حيث تفقد قريتى النجوع بحرى والنجوع قبلى وتابع مراحل مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع قبلى ومحطة صرف النجوع قبلى بطاقة 9 آلاف متر مكعب فى اليوم والمقامة على مساحة نحو ألف متر بتكلفة تقدر بحوالى 30 مليون جنيه وتخدم ما يزيد عن 30 ألف نسمة من سكان القرية والقرى المجاورة حسبما أكد مسؤولو المحطة.

وواصل المحافظ جولته بتفقد المشروعات التنموية بقرية الدير حيث تابع مراحل تطوير مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد والتى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجناح الجديد بها والمكون من 4 طوابق تضم 16 فصلا جديدا وغرفا إدارية ودورات مياه بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه للمشروع المقرر إنهاؤه قريباً.

كما تابع نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الحكومى الخدمى بقرية الدير والجارى إنشائه ضمن مجمعات الخدمات بقرى المبادرة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم فى إنهاء المعاملات الحكومية.

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع الإسكان وعمارات قرية الدير ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بقرية الدير واستكمل المحافظ جولته بالقرية بمتابعة تركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحى والتى تم إنجاز العمل بها بنسبة 30 % حيث تم تركيب الشبكات بطول نحو 19 كيلو مترا من إجمالى 63 كيلو حسبما أكد مسؤولو الشركة المنفذة للمشروع، واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمركز شباب الحميدات ضمن خطة تطوير مراكز الشباب فى إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركزى إسنا وأرمنت.

من ناحية أخرى، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمنطقة النمسا وحاجر العضايمة.

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ5 حالات مخالفة منها 3 حالات تعدى على أراضى أملاك دولة بمساحة 135م2 عبارة عن أسوار وأكشاك وأيضا عدد 2 حالة تعدى على حرم آثار بمساحة 18ط عبارة عن تعدى بالزراعة دون سند من القانون.