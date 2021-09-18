بالبنط العريض: عناصر الإرهابية تقود مؤامرة ضد مصر مع حلفائهم داخل الكونجرس

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى الدكتور حسام فاروق، إن هناك مؤامرة تقودها جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر داخل أروقة بعض المؤسسات الأمريكية وعلى رأسها الكونجرس بهدف التأثير على العلاقات المصرية الأمريكية وضرب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.





وأضاف خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، أن هناك أصوات أخرى عاقلة داخل الكونجرس تحذر النواب المدفوعين من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتطالب بالابتعاد عن الخطاب العدوانى وعليهم أن يدركوا أهمية مصر ومكانتها الكبيرة فى الشرق الأوسط وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أن سيمون ليدين النائبة السابقة لمساعد وزير الدفاع لسياسة الشرق الأوسط، كتبت مقالًا بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وصفت فيه ما يفعله الديمقراطيون داخل الكونجرس بشأن مصر بـ "المسرحية المتعبة"، كما أنهم غير مدركين لأهمية مصر بالنسبة للدولة الأمريكية فعليهم أن يعرفوا أن مصالح أمريكا ستضرر إن لم تكون مصر شريكًا.

وأوضح فاروق أن سيمون ليدين قالت فى مقالها إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبت أن مصر شريك قوى وحقيقى فى إرساء السلام والاستقرار فى المنطقة حين توصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة، كما أكدت أن الولايات المتحدة تجرى مناورات مع مصر.