خطوط العربية تشكر مصر للطيران للخدمات الأرضية

جدة - نرمين السيد - تلقت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية إشادة وعبارات شكر على سرعة الأداء فى تقرير الخدمة الأرضية، لأول رحلة لخطوط العربية للطيران من أسوان إلى القاهرة مع بداية الموسم الشتوى الحالى.





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