محامى ممرض «اسجد للكلب»: الطبيب تحجج بقراصنة الإنترنت للهروب من العدالة

جدة - نرمين السيد - قال وليد السروجى محامى الممرض عادل سالم، صاحب واقعة التنمر عليه من قبل طبيبين وموظف، والمعروفة إعلاميا بـ"اسجد للكلب"، إن المتهمين الثلاثة حضروا اليوم أمام المحكمة من محبسهم.





وأضاف السروجى، لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المحكمة ترفض تعويض المتهمين لموكلة، وتحيله إلى المحكمة المدنية المختصة، مشيرا إلى أن إدعاء الطبيب باختراق حسابه ليس له أى دليل.

وتابع المحامى، أن الطبيب الرئيسى فى القضية، أشار إلى أن أحد قراصنة الانترنت دخل على تطبيق الواتس أب الخاص به، مضيفا: هو أمر لم يحدث، ووجود الفيديو على تطبيق الواتس أب يعنى أنه تداول الفيديو مع آخرين إما بإرساله بشكل مباشر أو عقب تصويره لأحد أصدقائه.

وأكمل: مشاركة الطبيب لمقطع الفيديو من هاتفه لأصدقائه يعنى نشره وتداوله مع آخرين، لأن القانون يشير إلى أن النشر يمكن أن يكون بدون علانية ووجوده مع الأصدقاء يعنى النشر"، مشيرا إلى أن الطبيب لم يثبت أى دليل يشير على اختراق هاتفه والابتزاز الذى قال عليه.

وأوضح: الطبيب قال إن شخص كلمه من أذربيجان بأن لديهم صورة خاصة بأحد قريباته وسيتم نشرها فى حالة عدم تحقيق رغباتهم، مضيفا: لكنه لم يقدم أى دليل على ذلك.