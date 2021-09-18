وزير الزراعة: الرئيس السيسى تبنى المشروع القومى لإنتاج بذور الخضر

جدة - نرمين السيد - قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير إن "الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنى المشروع القومى لإنتاج بذور الخُضر، وقدم له كل الدعم وكان يتابعه بصورة مكثفة، كما وجه أيضًا بتطبيق الحوكمة فى إدارة المشروع والجدية والقدرة على الإشراف والإدارة، وذلك لتوفير البذور المنتجة فى مصر وزيادة إنتاجية المحاصيل".





وأضاف القصير، فى اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه "لا توجد مشكلة فى تمويل مشروع إنتاج بذور الخضروات فى مصر، ونحاول استنباط أصناف جديدة مصرية لزيادة الإنتاج وهناك شراكة من شركات أجنبية فى هذا المجال؛ وعرضنا نتائج إنتاج بذور الخضروات المصرية على الرئيس السيسى اليوم واخترنا 11 محصولًا على رأسهم الطماطم وسجلنا 25 صنفا من تلك المحاصيل وبدأنا فى إنتاجها".

وأوضح أن مرحلة إنتاج التقاوى تحتاج إلى فترة للتأكد من إنتاجية الصنف وتأقلمه مع البيئة، مشيرا إلى أنه يمكن زراعة التقاوى فى كافة الأماكن الصالحة للزراعة.

ولفت إلى أن مصر تعانى محدودية المياه وهى أحد أهم التحديات التى تواجه قطاع الزراعة؛ مؤكدا فى الوقت ذاته حرص الرئيس السيسى على الاستفادة من كل نقطة مياه، كما أن الدولة المصرية تنفق المليارات من أجل توفير المياه لزراعة الأراضى الزراعية عن طريق إنشاء محطات مياه ومحطات رفع.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى تابع مع وزارة الزراعة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار التى تسقط على الساحل الشمالى وغيرها وتخزينها للاستفادة منها فى الزراعة، مضيفا "لدينا حوالى 4 ملايين فدان للزراعة التى تحتاج إلى تنويع كبير فى مصادر المياه".

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