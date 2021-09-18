صور.. حفل تخريج متدربى كنائس الإسكندرية بدورة مواجهة العنف الأسرى

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حضر الحفل الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى "قطاع المنتزه" والأنبا إيلاريون "قطاع غرب" والأنبا هرمينا "قطاع شرق"، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، ومقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس، وممثل عن المجلس القومى للمرأة.
وركزت الدورة التدريبية على العنف الموجه ضد المرأة وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدى فى إطار روحى نفسى مجتمعى وكذلك معالجة الآثار الناجمة عن هذا العنف على الأطفال.
بدأ الحفل بكلمة للقمص إبرآم إميل، شرح خلالها خطة اللجنة فى إطار تعاون كل الجهود فى مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وعن هذه الدورة التدريبية، باعتبارها نواة لخدمة اللجنة فى باقى إيبارشيات الكرازة المرقسية.
كما قدم المتدربون من كل قطاع رعوى بالإسكندرية مشروع التخرج عن كل قطاع.
وألقى القمص رافائيل ثروت كلمة نيابة عن نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، وأسقفية الخدمات.
واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا تحدث فيها عن قيمة المرأة فى المجتمع والكنيسة والكتاب المقدس، ثم وزع قداسته شهادات التخرج على المشاركين فى الدورة.
تأتى هذه الدورة التدريبية فى إطار التعاون بين لجنة المرأة بالمجمع المقدس، وكافة الخدمات الكنسية ومؤسسات الدولة فى سياق تمكين ودعم المرأة.
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