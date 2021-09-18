624 طالبًا بجامعة السويس يؤدون اختبارات الفصل الصيفى الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوى، فى بيان، إن 624 طالبًا وطالبة خاضوا الامتحانات بكليات هندسة البترول والتعدين، والسياسة والاقتصاد، والتجارة، والآداب، والعلوم على الفترتين الصباحية والمسائية، مضيفًا أن امتحانات اليوم الأول تمت بنجاح دون أية معوقات.
ولفت إلى أن هذه التجربة هى الأولى للكليات المذكورة فى الاختبارات الإلكترونية.
وأوضح الشرقاوى، أن هذه النوعية من الامتحانات تحمل فى طياتها العديد من المميزات التى تتعلق بطرق تقويم الطالب رقميًا دون تدخل من العامل البشرى، وهذه التجربة تجرى تمهيدًا لتعميمها على مختلف الطلاب والكليات.
جدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية مستمرة بجامعة السويس حتى 28 من الشهر الجارى.
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