الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية والرقم القومي إلكترونياً 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر خدمة حكومية أصبحت تتم عبر الإنترنت، ولها العديد من الأنظمة الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني، والتي من أشهرها الاستعلام من خلال موقع مخالفات نيابة المرور الرسمي.

وهو موقع إلكتروني تابع لوزارة العدل المصرية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير كافة سبل استعلام المخالفات المرورية، ومختلف الخدمات المرورية الأخرى، مثل سداد المخالفات، وتقديم التظلمات عليها.

ويتطلب للقيام بهذه الخدمة توفير بعض البيانات الخاصة بالمستعلم، والمركبة المستعلم عنها، وإتصال جهاز المستخدم بالإنترنت، ومن ثم إتباع الإرشادات التي توجد في هذا التقرير.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يتعرض العديد من أصحاب السيارات يومياً لتسجيل غرامات مالية علي لوحة السيارة، أو سحب التراخيص المرورية، وذلك نتيجة لقيام أحدهم بمخالفة على الطريق العام، تستوجب تسجيل غرامة مالية، وعليه يتم الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، ومعرفة تفاصيل المخالفات المسجلة، ومن ثم سداد هذه المخالفات.

وعليه فيمكن الاستعلام على المخالفات المرورية، من خلال دخول رابط نيابة المرور، ومن ثم إتباع الإرشادات التالية:

نقر أيقونة الاستعلامات الموجودة في بداية الموقع.

ثم يجب إختيار نوع الاستعلام المراد الوصول إليه، مثل استعلام عن مخالفات مرور رخص القيادة، أو رخص المركبات.

وعليه يجب كتابة البيانات اللازمة لذلك، تتضمن رقم اللوحة.

وأخيراً نقر استعلام.

سداد مخالفات المرور online

يمكن بإستخدام موقع النيابة العامة سداد الغرامات المرورية المسجلة، وذلك لأصحاب البطاقات البنكية.

كما ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها كذلك، من خلال التوجه إلى مكتب مخالفات المرور الذي يتبع إليه المُسدد.

وفي سياق متصل نتناول خطوات سداد مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة المصرية، وذلك بإتباع الإرشادات الآتية:

دخول رابط الموقع الموضح أعلاه، ومن ثم إختيار أيقونة الدفع.

إختيار نوع الدفع، سواء عن مخالفات رخصة قيادة، أو مخالفات رخصة مركبة.

كتابة بيانات المدفوع له، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية.

وأخيراً نقر خيار سداد.

كما ويمكن إستخراج إيصال يفيد إتمام عملية السداد، ويمكن أيضاً الاستعلام عن مخالفات المرور بعدها، ومطابقة مدى المخالفات المسجلة قديماً، وبعد إتمام عملية السداد.