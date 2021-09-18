/650789/بدء-حصاد-محصول-الأرز-بالبحيرة-والفلاحين-سعر-غير-عادل-والمستفيد-التاجر

تشهد محافظة البحيرة هذهِ الايام عملية حصاد محصول الأرز والتي بدئت منذ منتصف شهر اغسطس، حيث تشتهر المحافظة بزراعة مساحات كبير من محصول الأرز لوجودها بين ضفاف فرع النيل وتتوفر فيها مياه الرى التي هي الشريان لزراعة الارز حيث تعتبر زراعة الأرز في مصر من الزراعات المهمة ويعد محصول الارز من المحاصيل الأساسية المهمة التي يعتمد علية المواطن المصرى، وفي هذ.

وتجول موقع دوت الخليج بين عدد من المزارعين لرصد عملية حصاد الارز والاستماع لشكواهم وعرض متطلباتم.

في البدايه يقول حمدي فتح الله احد المزارعين بمحافظة البحيرة نحن كافلاحين كنا نعتمد علي زراعة الارز ولا يوجد غنى عنه نهائيا لان الأرز سلعة أساسية وهو أهم الأغذية للمصريين، وهو كان يدر دخلا اقتصاديا عاليا للفلاحين بالنسبه للزراعات الصيفية الأخرى ولكن هذا العام اختلف الامر تمام بالنسبه للأسعار وعملية التسويق.

بدء حصاد محصول الأرز بالبحيرة.. والفلاحين سعر غير عادل والمستفيد التاجر

وأضاف فتح الله، ان تكلفة زراعة الفدان تصل الي 10 الف جنيه من ايجار وايد عاملة واسمدة ومبيدات، وسعر البيع الحالي وهو ما بين 3400 جنية لطن الارز الجديد الي 3600 جنيه علي حسب نوع الارز المنزرع، وهذا سعر غير مناسب للفلاح.

مشيرا ان انتاج فدان الارز يتراوح مابين 3 الي 3 ونصف من الاطنان في هذا السعر المتداول لم يحصل الفلاح علي مصروفاتة التي انفقها علي الزراعة، في ظل غلاء الاسمدة التي وصلت الي 400 جنية سعر الشكارة وغيرة من المتطلبات اللازمة للارض.

بينما يقول الحاج محمد النجار احد المزارعين بمحافظة البحيرة، تعبر زراعة محصول الارز تقف بخسارة علي الفلاح، مابين اسمدة وخدمة أرض وايد عاملة ومعدات الحصاد، ومبيدات، ومصروفات ري وغيرها من المتطلبات التي يحتجها المحصول، والمستفيد في النهاية هو التاجر وليس الفلاح لانه يقوم بشراء المحصول بإسعار متدنية، والفلاح محتاج يبيع ليستطيع سداد ديونه التي تركمت علية عند أصحاب محلات الاسمدة والادوية وغيرها، دون مراعاه من الحكومة او رقيب عليهم.

وطالب المزارعين بوضع سعر عادل لمحصول الأرز لكي يستطيع الفلاح ان يعيش حياه كريمة، والإنفاق علي الارض الزراعية ومواصلة عجلة الانتاج وعدم العزوف عن مواصلة المسيرة.

وعلي جانب اخر اكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إنه تم انطلاق موسم حصاد محصول الأرز، المستهدف زراعته هذا العام من المحصول الذي بلغ إجمالى مساحة الأرز بمحافظة البحيرة هو 180646 فدان، بكافة مراكز المحافظة.

وأضاف ، أن المساحة المحصودة من إجمالى المحصول المنزرع بلغت 13538 فدان حتي اليوم 18/9/2021 وجارى استمرار عملية الحصاد، مشيرا ان عملية اسعار محصول الأرز ترجع الي العرض والطلب علي السلعة نفسها وليس اختصاص الزراعة في هذا الشئن.

وأكد الدكتور محمد الشربيني اخصائي الإرشاد الزراعى بالبحيرة ان المحافظة تمتاز بأنواع أصناف الأرز سخا 101 و102 و104 و105 و106 و107 و108 وصنف سخا سوبر 200 والتي تم إستنباط أصناف جديدة ذات الإنتاجية العالية والمقامة للأمراض والحشرات والتى تتحمل ظروف البيئة غير الملائمة خاصة مشاكل نقص المياة وملوحة وقلوية التربة وأيضا ذات صفات جودة حبوب عالية لتلائم الإستهلاك المحلى والسوق العالمى