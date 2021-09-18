/650790/وكيل-زراعة-الشيوخ-لـ-تحيا-مصرأناشد-الفلاحين-بالاستفادة-من-تيسيرات-البنك-الزراعى- وأقترح-أنشاء-فروع-جديدة-له-بقرى-حياة-كريمة

رحب النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود التى تتم من جانب البنك الزراعى المصرى، بشأن التيسيرات الجديدة من قرض باب رزق، وذلك من خلال منح الراغبين في الحصول على قرض "باب رزق" من أهالينا في الريف عرضاً خاصاً بالإعفاء من قيمة القسط الأول بحد أقصى 500 جنيه عند حصولهم على القرض خلال الفترة من 10 حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بجانب المزايا الأخرى التي يتيحها البنك لعملائه لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفلاح تأكيداً على أهمية هذه المناسبة في إظهار التقدير للفلاح ودوره في تحقيق التنمية الزراعية ودعم الإقتصاد القومي.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج، مشيرا إلى أن البنك الزراعي المصري بهذه التسهيلات والتيسيرات يؤكد على أنه بنكاً لكل الفلاحين وسكان الريف، خاصة أنه البنك المتخصص في تقديم كافة الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي، مضيفا بأن مثل هذه التحركات ترجمة لجهود القيادة السياسية التى تهتم بالقطاع الزراعى والعاملين به والفلاح كونه من أهم دعائم التنمية في مصر، مؤكدا علي أننا نري اهتمام غير مسبوق من قبل الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح المصري والقطاع ككل لتحقيق الأمن الغذائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ .

ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أنه بجانب مثل هذه التحركات لدى البنك الزراعى المصرى، فنرى له تحركات متعددة فى ضوء مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى المبادرة الأعظم فى تاريخ الدولة المصرى التى تضع المواطن وحياته الكريمة فى الأولويات، ومن ثم المشاركة من جانب البنك الزراعى فيها خطوة إيجابية وداعمة للفلاح والمواطن المصرى.

وكيل زراعة الشيوخ لـ دوت الخليج:أناشد الفلاحين بالاستفادة من تيسيرات البنك الزراعى.. وأقترح أنشاء فروع جديدة له بقرى «حياة كريمة»

ودعا وكيل لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الفلاحين للاستفادة من هذه التسهيلات والتيسيرات والتوعية من جانب النك حتى تصل المعلومات كاملة لدى الفلاحين، مطالبا بإنشاء فروع للبنك الزراعي المصري في كافة قري مبادرة حياة كريمه ويتم تحديد أماكن الفروع في تبني الخدمات الزراعية لكل قرية بما يعود بالنفع على المنظومة الزراعية فى مصر وجميع الفلاحين العاملين بها.

يعتبر "باب رزق" أحد أهم البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية وصغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري، ويستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً، ويوفر "باب رزق" تمويلاً ميسراً حتى 10 آلأف جنيه بفائدة بسيطة سنوية متناقصة بدون مصاريف إدارية، كما يتيح البنك تيسيرات كثيرة لعملائه من بينها الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، بالاضافة إلى تسهيلات ومكافآت أخرى سيحصل عليها العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض من فرع البنك بالقرية المقيم بها .

ويشارك البنك الزراعي المصري في إحتفال الدولة بعيد الفلاح ومبادرة الشمول المالي للفلاح التي أطلقها البنك المركزي المصري في الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري للتوعية بأهمية الشمول المالى ونشر الخدمات المصرفية والتعريف بها، ويتضمن إحتفال البنك إطلاق مجموعة متميزة من الخدمات المصرفية والمزايا للعملاء الحاليين والجدد من بينها السماح للعملاء الجدد بفتح الحسابات مجاناً بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك كما يوفرالبنك لعملائه الحاليين والجدد اصدار بطاقات الخصم مسبوقة الدفع "ميزة" مجانا.

كما يقوم البنك الزراعي المصري بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بكافة فروع البنك في المدن والقرى على مستوى الجمهورية مع التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وتستهدف هذه الفعاليات زيادة الوعي المالي لأهالي الريف وخاصة المرأة الريفية والشباب لتمكين فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن والاستفادة من البرامج التمويلية الميسرة التي يقدمها البنك لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر وتشجيع الحرفيين وأصحاب المهن الحرة على فتح الحسابات بدون سجل تجاري للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالهم.