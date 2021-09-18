الدوري المصري يرحب بنادي "هويدي" الموسم المقبل.. تعرف على التفاصيل

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فاز اللواء عمرو هريدي برئاسة نادي مصر المقاصة، وذلك بالتزيكة وبعدما أغلق باب الترشيح لانتخابات النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء باقي أعضاء القائمة كلا من، أحمد عبد الرحمن هويدي نائب الرئيس، والأعضاء هم: أمنية أحمد هويدي، عمرو عبد القوي شبلاي، عماد عبد الله عبد الحميد، محيي محمد عوض، ومحمد سعيد حسن خالد.

وبعد نهاية الانتخابات بالنادي، سيتم تغيير اسم النادي من مصر المقاصة إلى نادي هويدي، وهو الإسم الذي كان عليه عندما كان متواجدا في دوري الدرجة الثالثة والرابعة.

وكانت شركة مالمقاصة للأوراق المالية حصلت على إسم النادي عندما تواجدوا في دوري الدرجة الثانية مرورا بالدوري الممتاز.

وقدم مصر المقاصة مواسم جيدة للغاية في الدوري المصري كان أبرزها حصول الفريق على المركز الثاني في مسابقة الدوري والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

نادي هويدي

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن النادي خلال عهد مرتضى منصور يعيش على أمور المستشار تركي آل الشيخ.