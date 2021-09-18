/650792/النائبة-مارسيل-سميرالتمويل-متناهى-الصغر-أداة-رئيسية-للتمكين-الإقتصادى -وقاطرة-للتنمية

قال النائبة مارسيل سمير، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مصر نجحت على مدار الفترة الماضية فى إقرار البيئة التشريعية والتنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأصبحنا أمام حالة من الحرك الفعال بشأن هذا الملف لخدمة محدودى الدخل والفئات الفقيرة، مما خلق إطار جديد وفعال لمكافحة الفقرة من خلال هذه المشروعات.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، مؤكدة على أن الجهود الحكومية من توفير تمويلات أو تدريب فنى يتم بشكل فعال ولمسنا ذلك فى تحركات الإتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أصبح لديها نحو 4مليون عميل يستفيد من جهود الخاصة بالجمعيات والشركات التى تعمل تحت إطاره الفنى وجهوده المؤهلة للجميعات والشركات للحصول على التمويلات اللازمة للمشروعات التى يشرع فيها المواطنين من ذوى الفئات الأكثر فقرا.

النائبة مارسيل سمير:التمويل متناهى الصغر أداة رئيسية للتمكين الإقتصادى وقاطرة للتنمية

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه الجهود لابد أن يصاحبها حالة من التوعية بأهميتها وأهمية الاستفادة منها خاصة أن واقعها الإيجابى على المواطن الفقير كبير وكبير للغاية، ومن ثم لابد أن تصل لكل مواطن فى القرى والريف والصعيد حتى يستفيد، خاصة أن بتغيير حالة من خلال الاستفادة سيكون العائد عليه وعلى الدولة المصرية والإقتصاد المصرى ككل ومن ثم تحقيق تنمية شاملة للدولة المصرية.\

النائبة مارسيل سمير:التمويل متناهى الصغر أداة رئيسية للتمكين الإقتصادى وقاطرة للتنمية

وأكدت على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعد قاطرة نمو الاقتصاد المصري لما تحقق من سرعة نمو ، وتوفير فرص عمل ، وتحسين مستوى معيشة المواطنين،و أداة رئيسية للتمكين الاقتصادي والإدماج المالي للفقراء ومن ثم دعمه ومسادة الجهود الخاصة به ضرورة حتى تتكامل جهود الدولة المصرية نحو الأفضل دائما.