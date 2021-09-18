جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو المكارم - فى اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت أن قرار تحصيل رسوم الدخول لغير المسافرين على أى محطة قطار متواجد منذ 1956 وتم تنفيذه حاليا داخل محطات القطارات، بعد عرضه على وزير النقل، المهندس كامل الوزير والموافقة على تنفيذه.
ونوه بأن هذا القرار يستهدف ضبط الهاربين من مرتادى القطارات عن الدفع، مبينا أن السكك الحديدية تفقد من جراء ذلك إيرادات ما بين 3 و4 مليار جنيه فى السنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس السكة الحديد: تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول أى محطة لغير المسافرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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