ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة أنه اعتبار من الأحد يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب البلاد.

وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأكدت ظهور السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

وأوضحت أنه بداية من يوم الخميس المقبل سيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.