الخارجية: تسليم جائزة التميز الحضرى لهيئة المجتمعات 4 أكتوبر المقبل

وأكد مندوب مصر الدائم، فى بيان، لوزارة الخارجية، اليوم، أن حصول الهيئة على جائزة التميز الحضرى جاء بإجماع آراء لجنة الاختيار المعنية بسكرتارية البرنامج الأممى بعد نظر اللجنة نحو 170 ترشيحاً مُقدماً من الدول الأعضاء.
وقال إن اختيار الهيئة لنيل الجائزة يُعد تتويجاً للإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على صعيد التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، فضلاً عما يعكسه من التقدير لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الصدد تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الحادى عشر بـ"جعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود وشاملة للجميع" ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وفى ذات السياق، أثنى السفير المصرى على المستويات المتميزة للتعاون القائمة بين مصر والبرنامج الأممى بهدف دعم وتسريع تنفيذ المخططات الحضرية والعمرانية الشاملة للدولة المصرية.
جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بنيروبى، كان قد قرر بالإجماع منح "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" جائزة التميز الحضرى للبرنامج لعام 2021.
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