فيديو- عضو لجنة مكافحة كورونا: زيادة عدد الإصابات متوقع ومحسوب

وتابع فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" أن الاعداد فى أية موجة تبدأ بالصعود ثم الموجة ثم التراجع، لكن النادى عاد وحذر قائلًا: "الخوف كل الخوف مع دخول فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة المصاحب لدخول الطلاب وعودتهم للعملية الدراسية مع الازدحام أن ترتفع الإصابات لكن فى ذات الوقت الزيادة متوقعة فى الإصابات".
وعلق النادى على ما ذكره متحدث الصحة من دراسة تطعيم الأطفال من سن 12-18 سنة، أن مايتعلق بالأطفال مادون 16 سنة وبالنسبة للحوامل لازالت الدراسات لم تحسم الأمر بشأن حصول هذه الفئات على اللقاح ومازال خاضعًا للدراسة، قائلًا: "مايهمنا فى التطعيم هو الأمان والفاعلية وهم العاملين المتحكمين فى مجريات الأمور وبالنسبة للحوامل فعامل الامان لم يتحقق بالنسبة لهذه الفئة بنسبة 100% وكذا الحال بالنسبة للأطفال مابين 12-16 سنة".
ولفت إلى أن هذا يعنى علميًا عدم وجود دراسات كافية وموثقة منشورة فى دوريات علمية دولية تتحدث عن أن عنصر الأمان متحقق لهاتين الفئتين بنسبة 100%، قائلًا: "كل من يحصل على اللقاح من فئتى الحوامل والأطفال دون 16 سنة هى عملية تطعيم تحت بند التجارب الإلكلينيكة ولاينبغى أن نخرج بتصريح أن ذلك آمنًا بنسبة 100 % إلا بعد وجود دراسات كافية بهذا الشأن، واللجنة العلمية لازالت تدرس بعناية ولم يصدر تصريح واحد يفيد بأن اطفال المدارس سيتم تطعيمهم".
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