بسبب مرض الأنبا هدرا.. إنهاء مهرجان الكرازة بأسوان

جدة - نرمين السيد - أصدرت إيبارشية أسوان بيانا جاء فيه، إنه نظرا لظروف الإيبارشية الخاصة بعد تعرض الأنبا هدرا مطران أسوان لوعكة صحية، سيتم إنهاء المهرجان - النشاط الرياضى - لهذا العام "كنيستى روح وحياة" بالإيبارشية، والاكتفاء فقط بتصفيات الإيبارشية.





وجاء فى البيان: "شكرا لكل الأفراد المشاركة فى المهرجان هذا العام ونتمنى العام القادم أفضل ومشاركة أعداد أكبر، وسيتم التحضير للعام القادم بطريقة أفضل مع وقت أكبر نتمنى التوفيق للجميع". وتابع البيان: "نطلب من الرب شفاء أبينا المحبوب المطران الأنبا هدرا، وأن يعود لكرسيه وشعبه وكنيسته سالما بكامل الصحة والعافية بإذن المسيح". يذكر أن الأنبا هدرا تم نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة منذ عدة أيام، وتردد إصابته بفيروس كورونا، فيما لم تعلن الكنيسة هذا رسميا.

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