أسقف دير السريان يقدم كتاب للفنان فريد النقراشى 

جدة - نرمين السيد - احتفل الفنان الدكتور فريد النقراشى، بحفل توقيع كتابه الجديد "أعماق روحية مع نسر البرية"، بدار أنطون بشبرا، وتحدث فيه عن علاقته بالقديس فلتاؤوس السريانى الذى قام فريد بتمثيل دوره فى فيلم نسر البرية من إخراج جوزيف نبيل.





والكتاب ينتمى إلى الأدب الروحى، وشارك الأنبا متاؤوس أسقف دير العذراء مريم السريان بوادى النطرون، فيالاحتفال بالكتاب وكتب تقديم لطبعته الجديدة جاء فيه:

باسم الآب والأبن

والروح القدس

الإله الواحد

آمين.

وأوضح الأنبا متاؤوس فى تقديمه لكتاب "أعماق روحية مع نسر البرية"، أنه كتاب قيم وعميق فعلا، عميق فى تأملاته الروحية المدعمة بكثير من آيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، مما يدل على تعمق صاحب التأملات فى دراسة الكتاب المقدس.

وتابع: الكتاب عميق أيضا فى موضوعاته مثل الأمانة والتلمذة وقاهر الذات ومع المسيح وكلها موضوعات حيوية يجب أن نعيشها كلنا ونتعلمها من القديسين حسب قول الكتاب "انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم (عب 13/ 7)".

وأشار إلى أن الكتاب عميق فى ذكر أوصاف أبينا القديس الراهب القمص فلتاؤس السريانى صاحب السيرة، أوصافه الجسدية والروحية والنفسية وجهاداته وفضائله وحركاته وسكناته وطريقة كلامه ومعجزاته وكأنه هو شخصيا أو كان يعيش معه ويلازمه.

ولفت أسقف دير السريان إلى أن الدكتور فريد النقراشى تقمص شخصية القمص فلتاؤس وتشربها تماما، سواء فى الفيلم أو فى الكتاب وهذه موهبة ليست عند الكثيرين.

واختتم الأنبا متاؤوس تقديمه بالقول: "نشكر الأخ العزيز والخادم الكبير والفنان القدير الدكتور فريد النقراشى ونشكر الله على صدور هذا الكتاب القيم، ونرجو أن يستفيد منه كل من يقرأه، بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة مريم وبصلوات أبينا المكرم البابا تواضروس الثانى، وصلوات أبونا فلتاؤوس ونعمة الرب تشملنا جميعا آمين".