/650793/رسالة-حسام-حسن-للجماهير-عبر-برنامج-لمسة-ولعبة-بسبب-الأهلي-والزمالك

أكد حسام حسن، مقدم برنامج لمسة ولعبة، على منصة دوت الخليج، أنه يحترم جميع الجماهير المصرية سواء الأهلي أو الزمالك، وأن محتوى البرنامج يأتي في إطار الاحترام بين الجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف" هناك من ينتقد البرنامج عن طريق الرسائل التي تأتي من المتابعين، ولابد أن يكون هناك إهتمام كبير بكل الآراء سواء السلبية أو الإيجابية".

وتابع" لا يوجد أي تصيد بنادي الزمالك خلال حلقات البرنامج، ولكن الأحداث الساخنة داخل نادي الزمالك حاليا، تجبرنا على الإهتمام بكل تفاصيل نادي الزمالك، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية".

وأردف" هناك نقد سلبي يأتي من أجل الإنتقاد، ,أحترم الجماهير التي تتحدث من أجل تطوير البرنامج، وأحترم الجميع على الرسائل الكبيرة والدعم الكامل من الجميع، وهذه هي رسالة البرنامج".

واختتم" نعمل بشفافية كاملة أمام الجميع، ونريد دائما أن نكون منصة تلفت الأنظار من خلال برنامج لمسة ولعبة، وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك والأهلي ولكل أندية الدوري خلال الفترة القادمة".

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

حسام حسن

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".